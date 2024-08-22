FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı!

FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı ne? FIFA 25 Türkiye'ye ne zaman gelecek? FIFA 25 fiyatı belli mi, ne kadar, kaç TL? Oyunseverlerin merakla beklediği FIFA 2025 çıkış tarihi belli oldu, bununla beraber gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte FIFA 25 çıkış tarihi ve fiyatı haberimizde…

FİFA 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi açıklamaya göre EA Sports FC 25, 27 Eylül'den itibaren erişime açılacak. Fakat oyunu ön sipariş veren oyuncular ise 20 Eylül'den itibaren oyuna erişim sağlayabilecekler.

FIFA 25 KAÇ TL?

FIFA serisinin devamı olan oyun, eğlence dünyasında büyük ilgi gördü. Ancak kısa süre önce yapılan zam, Türk oyuncuları üzdü. Standart versiyonun fiyatı 1.425 TL'den 2.900 TL'ye yükseldi, bu da %103'lük bir zam anlamına geliyor.

EA SPORTS FC 24 Ultimate versiyonunun fiyatı ise 2.000 TL'den 4.000 TL'ye çıktı, yani %100 oranında bir zam yapıldı.

FIFA 25 69,99 dolarlık standart sürüm ve 20 Eylül'den itibaren yedi günlük erişim sunan 99,99 dolarlık sürümden oluşacak.