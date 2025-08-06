Feyenoord hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Feyenoord, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış bir kulüptür. Kulüp müzesinde 16 Eredivisie şampiyonluğu, 14 KNVB Beker kupası ve 4 Johan Cruijff Schaal bulunmaktadır. Peki, Feyenoord hangi ülkenin takımıdır?

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Feyenoord Hollanda'nın Rotterdam kentinde faaliyet gösteren köklü bir futbol kulübüdür. Kırmızı-beyaz forma renkleriyle bilinen kulüp, Hollanda'nın en üst düzey futbol ligi olan Eredivisie'de mücadele etmektedir. 1908 yılında Wilhelmina adıyla temelleri atılan kulüp, 1912'de adını SC Feijenoord olarak değiştirmiş; uluslararası tanınırlık amacıyla ise 1973'te "Feyenoord" adını almıştır. 1937 yılında hizmete giren ve hâlen kullanılan Feijenoord Stadyumu da bu dönemde kulübün resmi evi olmuştur.

FEYENOORD BAŞARILARI

Feyenoord, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış bir kulüptür. Kulüp müzesinde 16 Eredivisie şampiyonluğu, 14 KNVB Beker kupası ve 4 Johan Cruijff Schaal bulunmaktadır. Avrupa sahnesinde de etkili olan Feyenoord; 1 Avrupa Kupası, 2 UEFA Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa'yı müzesine götürmüştür. Ajax ve PSV ile birlikte Eredivisie'den hiç düşmeyen üç kulüpten biri olan Feyenoord, ayrıca lig tarihinin en çok şampiyon olan üçüncü takımıdır.

Feyenoord, geniş ve tutkulu taraftar kitlesi sayesinde Hollanda'da "halkın takımı" olarak ün kazanmıştır. Özellikle ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Ajax ile süregelen büyük rekabetiyle dikkat çeker. Bu rekabet, sadece saha içinde değil, taraftarlar arasında da büyük bir tutkuyla yaşanmaktadır.

TARİHSEL GELİŞİM

Feyenoord'un kuruluşu 19 Temmuz 1908'e dayanır. Uzun bir süre şampiyonluk hasreti çektikten sonra, 2016-17 sezonunda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde Eredivisie şampiyonluğunu elde ederek bu özlemi sona erdirmiştir. 2021-22 sezonunda UEFA'nın ilk kez düzenlediği Konferans Ligi'nde finale kadar yükselmiş; ancak finalde AS Roma'ya 1-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştır.