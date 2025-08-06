Feyenoord Fenerbahçe hangi kanalda? Feyenoord Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Feyenoord Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport Plus canlı olarak yayınlanacak. Feyenoord Fenerbahçe maçını S Sport Plus kullanıcıları S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TV+ üzerinden de canlı S Sport kanalını izleyebilirsiniz.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.