UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Ferencvaros - Trabzonspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-2'lik Ferencvaros'un galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Ferencvaros - Trabzonspor maç özeti! Ferencvaros - Trabzonspor maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Ferencvaros - Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2 sonuçla Ferencvaros kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Ferencvaros - Trabzonspor maç özeti! Ferencvaros - Trabzonspor maç özeti izle (VİDEO)

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

İLK YARI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Nguen ile öne geçen Macar takımı 16. dakikada Civic'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. 29. dakikada Traore ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekibe, 39. dakikada Maxi Gomez karşılık verdi. Ferencvaros 44. dakikada penaltıdan Nguen ile bulduğu golle soyunma odasına 3-1 önde gitti.



İKİNCİ YARI



71. dakikada Trabzonspor'da Umut Bozok farkı 1'e indiren golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor, maçı 3-2 kaybetti ve Avrupa Ligi'nde ilk haftayı paunsız kapattı.

