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Ferdi Kadıoğlu ne kadara transfer oldu, kaça gitti? Ferdi Kadıoğlu KAP bonservis açıklaması

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Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferinden ne kadar bonservis kazanacak, Brighton Ferdi Kadıoğlu için ne kadar bonservis ödeyecek merak ediliyor. Peki, Ferdi kaça gitti, ne kadara transfer oldu? Ferdi Kadıoğlu kaç milyon euro transfer oldu araştırılıyor. Yaz transfer döneminin flaş transferlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den Brighton'a transferi ve bonservis bedeli haberimizde...

Ferdi Kadıoğlu bonservis ne kadar? Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferinden ne kadar kazanacak, Brighton Ferdi Kadıoğlu için ne kadar bonservis ödeyecek merak ediliyor. Peki, Ferdi kaça gitti, ne kadara transfer oldu? Ferdi Kadıoğlu kaç milyon euro transfer oldu araştırılıyor. Yaz transfer döneminin flaş transferlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den Brighton'a transferi ve bonservis bedeli haberimizde. İşte transferin detayları...

FERDİ KADIOĞLU BONSERVİS NE KADARA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 kazanacak.

Ferdi Kadıoğlu ne kadara transfer oldu, kaça gitti? KAP açıklaması

Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

FERDİ KADIOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu ne kadara transfer oldu, kaça gitti? KAP açıklaması

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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