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Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar?

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Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Ferdi'nin Brighton'a transferi an meselesi. Futbol severler Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da yıllık ne kadar kazanacağı, ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Peki, Ferdi Brighton'da ne kadar kazanacak, yıllık ücreti ne kadar, maaşı ne kadar? Detaylar...

Ferdi Kadıoğlu Brighton maaşı! Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Ferdi'nin Brighton'a transferi an meselesi. Futbol severler Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da yıllık ne kadar kazanacağı, ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Peki, Ferdi Brighton'da ne kadar kazanacak, yıllık ücreti ne kadar, maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON'DA NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar?

Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 kazanacak.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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