Fenerbahçe Union SG 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Fenerbahçe Union SG ilk 11! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i merak ediliyor. Fenerbahçe Union SG muhtemel 11 belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Union SG maçında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte FB Union SG muhtemel 11 haberimizde!

FENERBAHÇE UNİON SG MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

Fenerbahçe'nin Union SG maçı muhtemel 11'i şu şekildedir:

Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En Nesyri

Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

FENERBAHÇE UNİON SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.