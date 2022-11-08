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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda neden yok? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman?

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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda neden yok? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? Ziraat Türkiye Kupası maç takviminde Fenerbahçe'yi göremeyen futbol severler Fenerbahçe ZTK'da neden yok? Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK rakibi kim? Merak ediyorlar. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yok mu, neden yok? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin ZTK'da olmamasının nedeni!

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda neden yok? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? Ziraat Türkiye Kupası maç takviminde Fenerbahçe'yi göremeyen futbol severler Fenerbahçe ZTK'da neden yok? Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK rakibi kim? Merak ediyorlar. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yok mu, neden yok? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA NEDEN YOK?

Ziraat Türkiye Kupası'ndan 4. tur maçları başladı. Fenerbahçe geçen sezonu 2. sırada tamamladığı için Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılacak. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ZTK 4. tur müsabakalarında maçı bulunmamaktadır. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rakibi 4. tur maçlarının ardından çekilecek kura sonucu belli olacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şu şekildedir:

  • Beşiktaş - Serik Belediyespor
  • Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
  • Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
  • BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
  • Eyüpspor - Düzcespor
  • Göztepe - Bucaspor
  • Denizlispor - Şanlıurfaspor
  • Ümraniyespor - Efeler 09 FK
  • Alanyaspor - Sakaryaspor
  • Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
  • Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
  • İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
  • Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
  • Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
  • Giresunspor - Ankaraspor
  • Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
  • Kasımpaşa - 1461 Trabzon
  • Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
  • Samsunspor - Adanaspor
  • Altınordu - Bodrumspor
  • Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
  • Manisa FK - 23 Elazığ FK
  • Yeni Malatyaspor - Uşakspor
  • Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
  • Karagümrük - Kırşehirspor
  • Antalyaspor - Pendikspor
  • Rizespor - Kırklarelispor
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