Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Trabzon spor maçı nereden izlenir diye soran taraftarlar için karşılaşmanın resmi yayıncısı belli oldu. Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan bu dev mücadele, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Yayın bilgileri sayesinde futbolseverler, Fenerbahçe Trabzon spor maçı hangi kanalda ve şifreli mi gibi soruların cevaplarını net şekilde öğrenebiliyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzon spor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Trabzon spor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzon spor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk platformunun spor kanalı olan beIN Sports, karşılaşmayı Türkiye genelinde abonelerine ulaştıracak.

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Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4