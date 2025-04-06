Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı nereden izlenir sorusu, Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ezeli rekabetin yaşanacağı bu mücadele öncesi birçok kişi, "Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Maç günü yaklaştıkça yayın detayları araştırılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Trabzon spor maçı nereden izlenir diye soran taraftarlar için karşılaşmanın resmi yayıncısı belli oldu. Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan bu dev mücadele, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Yayın bilgileri sayesinde futbolseverler, Fenerbahçe Trabzon spor maçı hangi kanalda ve şifreli mi gibi soruların cevaplarını net şekilde öğrenebiliyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzon spor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Trabzon spor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Trabzon spor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk platformunun spor kanalı olan beIN Sports, karşılaşmayı Türkiye genelinde abonelerine ulaştıracak.
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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4