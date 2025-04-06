Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ilk 11'ler! Fenerbahçe ilk 11 kimler?

6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. Özellikle sakat ve cezalı oyuncuların durumu da ilk 11 tercihlerine doğrudan yansıdı. İşte Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'leri ve tüm detaylar…

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe maçının kamp kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.