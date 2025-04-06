Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ilk 11'ler! Fenerbahçe ilk 11 kimler?
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak dev karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sahaya hangi kadrolarla çıkacağı geliyor. Teknik direktörlerin tercihleri ve sürpriz isimler dikkat çekerken, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ilk 11'ler" konusu gündeme oturdu.
6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. Özellikle sakat ve cezalı oyuncuların durumu da ilk 11 tercihlerine doğrudan yansıdı. İşte Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ilk 11'leri ve tüm detaylar…
İLK 11'LER
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.
Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.
FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe maçının kamp kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.