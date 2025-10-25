Bazı sosyal medya kullanıcıları, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka sırasında hoparlörler aracılığıyla ıslık sesleri duyulduğunu ileri sürdü. Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşımlar, Fenerbahçe'nin maç organizasyonundaki ses düzeni ve tribün ambiyansına dair yeni bir tartışma başlattı. Fenerbahçe Stuttgart maçında hoparlörden dijital ıslık mı çalındı?

UEFA DÜZENLEMELERİNDE HOPARLÖR VE STADYUM SES KULLANIMI

UEFA kuralları, doğrudan "hoparlörden ıslık sesi açmak" gibi özel bir durumu tek bir maddeyle yasaklamasa da, stadyum içi ses sistemlerinin kullanımına dair genel çerçeveyi belirler. Bu çerçeve, fair play (dürüst oyun) ilkesi ile müsabaka düzenini koruma esaslarına dayanır.

YAPAY SESLER VE SPORTMENLİK İLKESİ

Maç atmosferine dışarıdan müdahale edecek şekilde yapay seslerin —örneğin rakip takımı veya futbolcuları rahatsız etmeyi amaçlayan dijital ıslıkların— kullanılması, UEFA Disiplin Talimatları kapsamında değerlendirilir. Bu tür eylemler, sportmenliğe aykırı davranış veya müsabaka düzenini bozma başlıkları altında incelenebilir.

OLASI DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Eğer bir kulüp, tribün hoparlörlerinden yapay sesler yayımlayarak rakibin performansını olumsuz etkilemeye çalışmışsa, bu durum UEFA tarafından disiplin soruşturmasına konu edilebilir. Böyle bir ihlal tespit edilmesi halinde kulübe para cezası, uyarı ya da seyirci kısıtlaması gibi yaptırımlar uygulanabilir.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇINDA HOPARLÖRDEN DİJİTAL ISLIK MI ÇALINDI?

Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Stuttgart ile oynadığı karşılaşma sırasında tribün hoparlörlerinden dijital ıslık sesi açtığı iddiası tartışma yarattı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Benzer bir iddia da Galatasaray Bodo Glimt maçı için gündeme gelmişti. O maç için de henüz resmi açıklama yapılmadı.