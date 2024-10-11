Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak?

Fenerbahçe stat ismi değişiyor mu? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ülker ile olan stat isim sponsorluğu anlaşması 2025'te sona erecek. Ülker'in yeni bir teklif vermeyi düşünmediği belirtilirken yeni sponsorun kim olacağı ise merak konusu. İşte Fenerbahçe stadı yeni ismi ile ilgili merak edilenler…

FENERBAHÇE YENİ STAD İSMİ NE OLUYOR?

Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu için yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor. Mevcut anlaşma 2025'te sona erecek ve kulüp yeni bir sponsor arayışına girdi. Kulüp Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşmayla rekor bir gelir hedefliyor. Koç'un hedefi, toplamda 100 milyon dolarlık bir sponsorluk geliri elde etmek. Bu, kulübün kasasına rekor bir gelir koyacak ve Fenerbahçe'nin 12 milyar TL seviyesindeki borcunun dörtte birini karşılayacak. Yeni sponsor ve isim ise henüz belli değil.

FENERBAHÇE STAD İSMİ İÇİN ANLAŞMA YAPTI MI?

Sözcü'de yer alan habere göre, stat isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle de masaya oturan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşma planlıyor. Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise 100 milyon dolar.

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı. Ali Koç söz konusu rakama anlaşmayı yapabilirse, Aziz Yıldırım döneminde imzalanan rakamdan daha yüksek bir parayı kulübün kasasına koyacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu için ise henüz yeni anlaşma yapılmadı.