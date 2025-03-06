MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rangers maçı CANLI nasıl izlenir?

Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rangers maçı CANLI nasıl izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda? ve Fenerbahçe Rangers maçı CANLI nasıl izlenir? soruları futbolseverlerin gündemine geliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda sahne alacak olan Fenerbahçe Rangers maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftar desteğini arkasına alarak bu zorlu mücadelede avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rangers maçı CANLI nasıl izlenir?

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul'daki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rangers maçı CANLI nasıl izlenir?

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını dışında, TRT 1'in resmi web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden de canlı yayına erişebilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
img

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
img

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.