FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu. Peki, FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?

SULTANLAR LİG'İNDE ŞAMPİYON KİM OLDU?