Üye Girişi
Haberler

FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde zirveye çıktı. Kadınlar voleybol ligi olan Sultanlar Ligi'nin yeni şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu. Takım, bu başarıyla taraftarlarını sevince boğdu. Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu. Peki, FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?

SULTANLAR LİG'İNDE ŞAMPİYON KİM OLDU?

FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?

FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Voleybol Gündem Yaşam Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title