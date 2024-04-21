FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde zirveye çıktı. Kadınlar voleybol ligi olan Sultanlar Ligi'nin yeni şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu. Takım, bu başarıyla taraftarlarını sevince boğdu. Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu. Peki, FENERBAHÇE OPET şampiyon oldu mu? Sultanlar Lig'i şampiyonu kim oldu?