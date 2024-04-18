Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Olympiakos bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman?
Uefa Avrupa Konferans Ligi maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe-Olympiakos karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Olympiakos maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
18-04-2024 FENERBAHÇE VS OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe-Olympiakos Maçı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Olympiakos Maçı, saat 22:00 başlayacak.
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ve Olympiakos, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.