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Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Olympiakos bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman?

Uefa Avrupa Konferans Ligi maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe-Olympiakos karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Olympiakos maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

18-04-2024 FENERBAHÇE VS OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Olympiakos Maçı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Olympiakos Maçı, saat 22:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Olympiakos, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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