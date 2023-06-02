Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu. Peki, Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Türkiye Kupası finali ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

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Türkiye Kupası finali ne zaman 2023? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Arama motorlarında ise Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Türkiye Kupası finali ne zaman 2023? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? soruları aratılıyor.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN 2023?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez final heyecanı yaşayacak.

2023 Türkiye Kupası Finali ya da sponsorluk anlaşması gereği 2023 Ziraat Türkiye Kupası Finali, 2022-23 Türkiye Kupası'nın kazananını belirlemek için 11 Haziran 2023 tarihinde oynanacak 61. final maçıdır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK maçları A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.