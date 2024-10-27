Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu)

Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçın muhtemel 11'i açıklandı ve taraftarlar heyecanla bu önemli karşılaşmanın detaylarını öğrenmek istiyor. Fenerbahçe'nin sahaya hangi kadroyla çıkacağı, oyuncuların performansları ve teknik direktörün bu maç için yaptığı taktiksel planlar merakla bekleniyor. Özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, sahaya çıkacak ilk 11'in yanı sıra yedek oyuncular ve maç esnasında yapılması muhtemel değişiklikler hakkında da bilgi almak istiyor. İşte, Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri!

FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, bugün Bodrumspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Saat 19.00'da start alacak müsabakayı Bein Sports naklen ekranlara getirecek.

FENERBAHÇE- BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Bodrumspor karşısında sahaya Livakovic, Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Kostic, İrfan Can, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, En Nesyri (Dzeko) 11'iyle çıkacak.

Bodrumspor ise Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutstka, Ahmet, Brazao, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puscas 11'iyle mücadele edecek.

OOSTERWOLDE NEDEN YOK?

Sonrasında Avrupa Ligi'ndeki Manchester United beraberliğiyle nefes alan sarı-lacivertliler, ligdeki hedeflerine yürüyebilmek için Bodrumspor engelini kayıpsız aşmak istiyor. Fenerbahçe'de sakat olan Oosterwolde ve cezalı Fred takımdaki yerlerini alamayacak.