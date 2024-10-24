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Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Fenerbahçe Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Manchester United maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı.Fenerbahçe Manchester United spikeri kim anlatıyor. Maç öncesi Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Manchester United maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Manchester United maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Manchester United maçını güncel TRT 1 frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Manchester United maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Manchester United maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Manchester United 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Dijku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Eriksen, Ugarte, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee

Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı.

Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Djiku'ya şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Manchester United maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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