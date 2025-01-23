Türk takımları, Avrupa'daki zorlu sınavlarında dikkatlerini topladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından şimdi sıra Fenerbahçe'de. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma mücadelesi veren ekipler, taraftarlarının desteğiyle ev sahibi avantajını kullanarak zafer arıyor. Peki, Fenerbahçe ile Lyon arasındaki bu kritik karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor! Fenerbahçe Lyon muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Lyon karşılaşması 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı şifresiz olarak TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

FENERBAHÇE LYON MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Djiku, Mert Müldür, Fred, Kostic, Levent Mercan, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon : Lucas Perri, Tagliafico, Niakhate, Kumbedi, Mata, Veretout, Tolisso, Matic, Benrahma, Cherki, Mikautadze

UEFA Avrupa Ligi'nde 143. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise yarınki maçta sahada olacak.