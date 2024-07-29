Fenerbahçe Lugano maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Fenerbahçe Lugano maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe'nin Lugano ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş (2. maç) maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lugano maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Fenerbahçe Lugano EXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Fenerbahçe Lugano maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe Lugano maçı EXXEN platformundan canlı olarak vermektedir. Fenerbahçe Luganomaçını EXXEN Spor üyeliği bulunanlar canlı olarak şifresiz izleyebilecekler.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bu akşam İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Lugano maçını şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor Paketi sahibi olmalısınız. EXXEN Spor kullanıcıları Fenerbahçe Lugano maçını şifresiz izleyebilecek.