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Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Lille- Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Lille ile karşılaşacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Fenerbahçe ve Lille arasındaki heyecanla beklenen maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Peki, Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Lille- Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. Lille- Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Lille- Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

PLAY-OFFTAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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