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Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu ve bugün kura çekimi yapılacak? Peki, Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor.

8 MAÇ YAPILACAK

Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

TAKIMLARIMIZIN TORBALARI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

Fenerbahçe

Maccabi Tel Aviv

Ferençvaroş

3. TORBA

Karabağ

Galatasaray

Viktoria Plzen

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorest

Midtjylland

Malmö

4. TORBA

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Anderlecht

Twente

Beşiktaş

FCSB

RFS

Elfsborg

Osman Demir
Osman Demir
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