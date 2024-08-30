Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu ve bugün kura çekimi yapılacak? Peki, Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor.
8 MAÇ YAPILACAK
Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.
TAKIMLARIMIZIN TORBALARI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv
Ferençvaroş
3. TORBA
Karabağ
Galatasaray
Viktoria Plzen
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorest
Midtjylland
Malmö
4. TORBA
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
FCSB
RFS
Elfsborg