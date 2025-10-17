Fenerbahçe kombine biletleri ne kadar oldu? 2025 Fenerbahçe kombine bilet ücretleri belli oldu mu? En ucuz ve en pahalı kombine ücreti ne kadar?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Taraftarların büyük ilgisiyle satışa çıkan biletler, sınırlı sayıda ve yalnızca online olarak satışta olacak. Peki, kombine bilet fiyatları ne kadar? En uygun ve en yüksek fiyatlı kombine biletler hangileri? İşte sezonun kombine fiyatlarına dair tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE KOMBİNE BİLETLERİNİN FİYATI BELLİ OLDU MU?

Evet, Fenerbahçe 2025-2026 sezonu kombine biletlerinin fiyatları resmi olarak açıklandı. Taraftarların yoğun talebi nedeniyle biletlerin yeniden satışa çıkacağı duyuruldu ve fiyat listesi paylaşıldı. Böylece sezon boyunca maçları takip etmek isteyenler için kombine fiyatları netleşmiş oldu.

FENERBAHÇE KOMBİNE BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerium Alt Tribün:

A-I Blok: 86.800 TL

B Blok: 105.000 TL

C Blok: 119.000 TL

Fenerium Üst Tribün:

B Blok: 38.000 TL

C-G Blok: 49.000 TL

D-F Blok: 58.800 TL

Maraton Alt Tribün:

A-I Blok: 86.800 TL

B Blok: 105.000 TL

C-G Blok: 119.000 TL

D-F Blok: 140.000 TL

Maraton Üst Tribün:

C-G Blok: 49.000 TL

D-F Blok: 58.800 TL

E Blok: 64.400 TL

Kale Arkası:

20.500 TL

EN UCUZ KOMBİNE BİLETİ HANGİSİ?

Fenerbahçe kombine biletleri arasında en uygun fiyat kale arkası tribünündeki biletler. Bu bölgenin fiyatı 20 bin 500 lira olarak belirlendi ve sezon boyunca maçları bu bölgede takip etmek isteyenler için en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

EN PAHALI KOMBİNE BİLETİ HANGİSİ?

En yüksek fiyat ise Maraton alt tribünün D-F bloklarında bulunuyor. Bu bloklardaki kombine bileti fiyatı 140 bin lira olarak açıklandı. Bu da sezon boyunca en pahalı kombine bileti oluşturuyor.

Özetle, Fenerbahçe kombine biletleri geniş bir fiyat aralığında satışa sunuluyor. Taraftarlar kendi bütçelerine ve tercih ettikleri tribünlere göre seçim yapabiliyorlar. Ayrıca biletler yalnızca çevrimiçi olarak ve kişi başı bir adetle sınırlı şekilde satışta olacak. Divan ve öğrenci tribünlerinde ise bilet kalmadığı için satış yapılmayacak.