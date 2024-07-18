Fenerbahçe Hull City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Hull City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Hull City maç özeti! Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Hull City maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Hull City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fenerbahçe Hull City maç özeti...

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI ÖZETİ

Fenerbahçe Hull City maç özetini maçın ardından TV8,5 kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Hull City maçı 5-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMANDI?

Fenerbahçe Hull City maçı 18 Temmuz 2024 günü oynandı.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Hull City maçı canlı olarak TV8,5'tan yayınlandı.