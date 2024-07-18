Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe'nin Hull City ile yapacağı hazırlık maçının yayın kanalı ve saati merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Maçın şifresiz olup olmadığı araştırılıyor.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında bugün İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Peki, Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi?
FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Takımın yeni transferi Cenk Tosun da ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe- Hull City maçı 18 Temmuz Perşembe günü (bugün) oynanacak.