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Fenerbahçe Göztepe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Fenerbahçe bu akşam Göztepe ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe Göztepe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Göztepe ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe Göztepe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

FENERBAHÇE GÖZTEPEMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Göztepe maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe 11'i:

Fenerbahçe Göztepe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


Göztepe 11'i:

Fenerbahçe Göztepe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Göztepe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Göztepe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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