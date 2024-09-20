Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak?

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi koreografi yapacağı ifade ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig 6. hafta maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA KOREOGRAFİ YAPILACAK MI?

Fenerbahçe taraftarının derbiye hazırlandığı ve Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda futbolserverlere koreografi yapacağı ifade edildi. Konu ile ilgili detay paylaşılmadı.