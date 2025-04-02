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Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?
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Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta sorusu, Türkiye Kupası heyecanı yaşayan futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği bu kritik derbi için geri sayım başladı. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma, hem Süper Lig rekabetini hem de kupadaki yolculuğu yakından etkileyecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar, bu önemli maçı kaçırmamak için canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak olan iki dev takım, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY ZTK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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