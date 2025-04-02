Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar, bu önemli maçı kaçırmamak için canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak olan iki dev takım, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY ZTK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.