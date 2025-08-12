Fenerbahçe Feyenoord maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe Feyenoord geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Feyenoord maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Feyenoord maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Feyenoord maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Fenerbahçe Feyenoord Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Fenerbahçe Feyenoord özet videosu haberimizde!

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Feyenoord maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Fenerbahçe Feyenoord özet bölümünde yer alan bilgilerden Fenerbahçe Feyenoord geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe'nin gollerini sırasıyla dakika dakika şu isimler kaydetti:

44' Archie Brown

45+2' Jhon Duran

55' Fred

83' Yusuf En-Nesyri

90+5' Talisca

FENERBAHÇE FEYENOORD ÖZET

Fenerbahçe Feyenoord maç özetini maçın ardından EXXEN Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Feyenoord maçı 5-2'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.