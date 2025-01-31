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Fenerbahçe elendi mi? (UEFA Avrupa Ligi) Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. Fenerbahçe elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)?

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?

MİDTJYLLAND – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Ocak Perşembe günü karşı karşıya gelecek iki ekibin maçı saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe elendi mi (UEFA Avrupa Ligi) Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ ?

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak.

Fenerbahçe elendi mi (UEFA Avrupa Ligi) Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?

Fenerbahçe maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor. Fenerbahçeligi ilk 24içinde bitirirse play off tutuna kalacak.

Fenerbahçe elendi mi? (UEFA Avrupa Ligi) Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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