Fenerbahçe ve Bodrum spor arasında oynanan maçın sonucu ve önemli anları futbolseverlerin gündeminde. İki takımın sahadaki mücadelesi, taraftarlar ve spor takipçileri tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Maç boyunca yaşanan pozisyonlar, atılan goller ve oyuncuların performansı dikkat çekti. Sonuç ve özet bilgileriyle birlikte maçın tüm detayları, hangi dakikalarda kritik pozisyonların yaşandığı, gollerin kimlerden geldiği ve maçın kilit anlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti!

FENERBAHÇE- BODRUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe maçı En-Nesyri ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

FENERBAHÇE- BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.