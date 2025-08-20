Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında Portekiz'in güçlü takımı Benfica'yı ağırlayacak. Taraftarının coşkusuyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmek için farklı bir galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe- Benfica maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Fenerbahçe- Benfica maçı ne zaman? Fenerbahçe- Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü, yani bu akşam, kendi sahasında Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, taraftarının da desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılarak, rövanş maçına daha güçlü bir konumda gitmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde takımın hazırlıkları tamamlandı ve hem oyuncular hem de teknik heyet büyük bir motivasyonla mücadeleye hazır. Avrupa kupalarında önemli bir başarı elde etmek isteyen Fenerbahçe için bu maç, sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında bu akşam, 20 Ağustos Çarşamba günü, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'yı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam, 20 Ağustos Çarşamba günü, Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Dördüncü hakem görevinde ise yine Almanya'dan Daniel Schlager yer alacak.