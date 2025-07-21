Temmuz ayının son haftasında oynanması planlanan bu önemli mücadele, Estadio da Luz'da futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe'nin, temmuz ortasında başlayacağı Portekiz kampını, Benfica ile oynayacağı bu dikkat çekici maçla sonlandırması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in güçlü temsilcisi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de bir kamp yapmaya hazırlanıyor. Bu kamp süresince sarı-lacivertliler, güçlü rakip Benfica ile karşı karşıya gelecek. Peki, bu heyecanla beklenen mücadele ne zaman oynanacak?

EUSEBIO CUP'TA DEV RANDEVU

Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında düzenlenecek olan Eusebio Cup kapsamında Benfica ile karşılaşacak. Temmuz ortasında Portekiz'de kamp çalışmalarına başlayacak olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarını Benfica ile oynayacakları maçla tamamlayacak. Karşılaşma, Lizbon'daki Estadio da Luz'da gerçekleştirilecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele, 26 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

İki ekip, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alan Estadio da Luz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu tarihi stat, Benfica'nın da iç saha maçlarını oynadığı yer olarak biliniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak olan hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli olarak yayın yapan numaralı kanallarla izlenebilmektedir.