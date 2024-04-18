Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman?

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FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 19:30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 5'i Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlemek mümkün.

'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir.