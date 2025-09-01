Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler? Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de 2025 başkanlık seçimleri şimdiden camianın ve taraftarların gündemine oturdu. Kongre üyeleri, mevcut yönetimin icraatlarını, adayların projelerini ve kulübün ekonomik geleceğini tartışırken, kamuoyunun en çok merak ettiği soruların başında "Fenerbahçe başkan adayları 2025'te kimler olacak?" geliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri, kulüp tüzüğüne göre haziran ayı içerisinde olağan genel kurul kapsamında yapılıyor. 2025 yılı için de seçimlerin haziran ayında yapılması bekleniyor. Resmi tarih henüz kulüp yönetimi tarafından açıklanmasa da, seçim sürecine girecek adayların kısa süre içinde sahaya inmeleri bekleniyor.

Bu süreçte taraftarların gözü hem mevcut başkanın açıklamalarında hem de olası yeni adayların projelerinde olacak. Çünkü kulübün ekonomik yapısı, sportif başarıları ve Avrupa'daki hedefleri, kimin başkanlık koltuğuna oturacağıyla doğrudan bağlantılı.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe camiasında "Fenerbahçe başkan adayları kimler?" sorusu şimdiden gündemin ilk sırasında. Adaylık için öne çıkan isimler arasında geçmişte başkanlık yapmış tecrübeli yöneticiler ile kulüp için yeni vizyon ortaya koymak isteyen iş insanları yer alıyor.

Ali Koç : Mevcut başkan olarak yeniden aday olması bekleniyor. Ali Koç'un önceliği kulübün mali yapısını düzeltmek ve sürdürülebilir sportif başarı elde etmek.

Aziz Yıldırım : 20 yıl boyunca başkanlık yapmış olan Aziz Yıldırım'ın, 2025 seçimlerinde geri dönüp dönmeyeceği en merak edilen konuların başında geliyor.

Hakan Bilal Kutlualp: Daha önce yöneticilik yapmış ve camiada sevilen bir isim. Uzun yıllardır kulübün ekonomik ve sportif yapısına dair görüşlerini dile getiren Kutlualp, olası adaylar arasında gösteriliyor.

Mahmut Uslu: Aziz Yıldırım döneminde sportif başarıların mimarlarından biri olarak öne çıkan Uslu'nun adı da sık sık adaylık için geçiyor. Uslu, kulüp içindeki tecrübesi ve güçlü iletişimiyle dikkat çekiyor.

Saadettin Saran: İş dünyasında ve spor camiasında bilinen Saran, daha önce de başkanlık için niyetini açıklamıştı. 2025 seçimlerinde yeniden güçlü bir aday olması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

En çok tartışılan başlıklardan biri de şüphesiz "Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı?" sorusu. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Yıldırım, uzun yıllar boyunca kulübün hem sportif hem de ekonomik anlamda en güçlü figürlerinden biriydi.

Aziz Yıldırım, son dönemlerde yaptığı açıklamalarda kulübün geleceğine dair eleştirilerde bulunmuş, yeniden adaylık için kesin bir ifade kullanmamıştı. Ancak camiada önemli bir kesim, Yıldırım'ın 2025 seçimlerinde güçlü bir aday olarak geri dönebileceğini düşünüyor. Bu olasılık, seçim atmosferini oldukça hareketlendirecek gibi görünüyor.

SEÇİMLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde adayların projeleri kadar kulübün mevcut sorunlarına yönelik çözüm önerileri de belirleyici olacak. Özellikle şu başlıkların öne çıkması bekleniyor:

Mali Disiplin ve Borç Yönetimi: Kulübün borç yapısı ve gelir-gider dengesi, yeni yönetimin öncelikli gündemi olacak.

Sportif Başarı: Futbol takımının Avrupa kupalarındaki hedefleri, şampiyonluk yarışındaki iddiası ve altyapı yatırımları.

Tesisleşme ve Yatırımlar: Samandıra, Faruk Ilgaz Tesisleri ve yeni spor branşlarına yapılacak yatırımlar.

Taraftar ve İletişim Politikası: Camiayla sağlıklı iletişim kuracak, kulüp içi birlik ve beraberliği güçlendirecek politikalar.