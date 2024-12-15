Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Başakşehirmaç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Başakşehir ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Başakşehir Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİRMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehirmaçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Başakşehirmaçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Başakşehirmaçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİRMAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehirmaçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:



Başakşehir11'i:

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE YARIN RAMS BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.