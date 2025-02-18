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Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Anderlecht rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Anderlecht rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe - Anderlecht rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı avantajlı skorun ardından tur atlamak için sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe Avrupa maçı hakkında tüm detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Avrupa maçı, 20 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak ve futbolseverler bu kritik karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Anderlecht rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacağı mücadele 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Anderlecht rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ANDERLECHT RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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