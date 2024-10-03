Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada?

Twente Stadı'nda oynanacak ve22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

Puan durumu (CANLI):