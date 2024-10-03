Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında konuk ettiği Union SG'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci haftada Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim?

FENERBAHÇE 2. MAÇINA ÇIKIYOR

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Fikstür:

1. HAFTA

26 EYLÜL PERŞEMBE

19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

2. HAFTA

3 EKİM PERŞEMBE

22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

3. HAFTA

24 EKİM PERŞEMBE

22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

4. HAFTA

7 KASIM PERŞEMBE

23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

5. HAFTA

28 KASIM PERŞEMBE

23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

6. HAFTA

11 ARALIK ÇARŞAMBA

18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

7. HAFTA

23 OCAK PERŞEMBE

20.45 FENERBAHÇE - LYON

8. HAFTA

30 OCAK PERŞEMBE

23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE