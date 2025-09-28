Fenerbahçe - Antalyaspor maçında kimler eksik? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de 7. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Antalyaspor mücadelesi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, iç sahada hata yapmamak istiyor. Antalyaspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkış yakalamanın peşinde. Bu kritik mücadele öncesinde her iki takımın da bazı önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik, kimler oynamayacak? İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe cephesinde sakatlıklar, teknik heyetin kadro kurmasını zorlaştırıyor. Maç öncesinde kesinleşen eksikler şunlar:

Jhon Duran: Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan oyuncunun iyileşme süreci devam ediyor.

Mert Hakan Yandaş: Teknik heyetin verdiği bilgiye göre, oyuncunun fiziksel olarak henüz tam hazır olmaması nedeniyle bu karşılaşmada kadroya alınması beklenmiyor.

Rodrigo Becão, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan ve İsmail Yüksek gibi isimlerde de sakatlık geçmişi bulunuyor. Bu oyuncuların bazıları kadroya girme şansı elde edebilirken, fiziksel durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Antalyaspor cephesinde ise eksikler şu şekilde:

Jakub Kaluzinski: Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Emre Uzun, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt gibi isimlerde sakatlık şüphesi bulunuyor. Özellikle Bahadır Öztürk'ün durumu maç saatine yakın netleşecek.

Eksik oyuncular, iki takımın da taktik planlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle orta saha rotasyonları bu eksikliklerden ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER OYNAMAYACAK?

Eksik oyuncuların yanı sıra, çeşitli nedenlerle sahada olmayacak isimler de var. Bu durumlar; teknik tercihler, maç eksiği, sarı kart sınırı gibi farklı gerekçelere dayanabiliyor.

Mert Hakan Yandaş, her ne kadar tamamen sakat olmasa da, teknik heyet tarafından fiziksel hazırlığı yetersiz görüldüğü için kadro dışı bırakılıyor.

Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve bazı savunma oyuncularının sarı kart sınırında olması, teknik heyetin bu oyuncuları daha temkinli kullanmasına neden olabilir.

Antalyaspor'da ise Kaluzinski, sarı kart cezası nedeniyle kesin olarak forma giyemeyecek.

Ayrıca Antalyaspor teknik heyeti, bazı oyuncuları rotasyon nedeniyle yedek kulübesinde tutabilir. Bu da muhtemel 11'lerde son dakikada değişiklikler olmasına neden olabilir.

Bu noktada özellikle vurgulanması gereken şey; resmi kadroların maç saatine 1-2 saat kala açıklanacak olmasıdır. Bu süreçte oyuncu tercihleri, son antrenman performansları ve teknik direktör kararları doğrultusunda değişebilir.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Her iki takımın da maç öncesi taktik planlamaları doğrultusunda sahaya sürebileceği muhtemel ilk 11'ler şu şekilde şekilleniyor:

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Kaleci: Oğuz

Savunma: Çağlar Söyüncü – Skriniar – Semedo

Orta Saha: Fred – İsmail Yüksek – Ederson – Kerem – Asensio

Hücum: Brown – En-Nesyri

Fenerbahçe'nin bu kadrosunda özellikle orta sahanın dinamikliği ön planda. Fred'in oyun kurma becerisi, Asensio'nun hücum katkısı ve En-Nesyri'nin bitiriciliği ile takımın dengeli bir yapı kurması hedefleniyor.

Alternatif olarak Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi isimlerin de rotasyona dahil edilme ihtimali yüksek.

ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

Kaleci: Storm

Savunma: Julian – Dzhikiya – Giannetti – Bünyamin

Orta Saha: Paal – Soner – van de Streek – Safuri

Hücum: Abdülkadir – Ceesay

Antalyaspor'un sahaya daha çok savunma güvenliğini ön planda tutan, hızlı hücumlara dayalı bir oyun yapısıyla çıkması bekleniyor. Van de Streek ve Safuri gibi yaratıcı oyuncular, takımın hücum yönünü şekillendirecek isimler arasında yer alıyor.