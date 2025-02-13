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Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Anderlecht maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Taraftarların merak ettiği en önemli sorular arasında "Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, Anderlecht karşısında galibiyet ararken, taraftarlar Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Takımın hazırlıkları tamamlandı ve teknik direktörün belirlediği 11 merakla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda?
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