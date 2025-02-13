Fenerbahçe Anderlecht maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe Anderlecht geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE ANDERLECHT ÖZET

Fenerbahçe Anderlecht maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Anderlecht maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Anderlecht maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.