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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var?

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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan futbol maçının ilk 11'leri duyuruldu. Maç kadrosunda yer alacak oyuncuların kimler olduğu büyük bir merakla bekleniyordu. Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un kadroları, futbolseverler tarafından heyecanla karşılandı. Maçın ilk 11'leri hakkında detaylar merak ediliyor.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak futbol maçının ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe kadrosunda yer alan oyuncuların kimler olduğu merak konusu oldu. Bu önemli maç öncesi her iki takımında kadrosu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ilk 11'lerde kimler oynuyor?

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER AÇIKLANDI

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor : Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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