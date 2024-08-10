Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak futbol maçının ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe kadrosunda yer alan oyuncuların kimler olduğu merak konusu oldu. Bu önemli maç öncesi her iki takımında kadrosu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ilk 11'lerde kimler oynuyor?

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER AÇIKLANDI

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor : Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

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