ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılacak toplantının ardından açıklanacak 2023 Ekim-Kasım ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta? FED Faiz kararı Ekim-Kasım ne oldu, ne olur?

FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta? FED Faiz kararı Ekim-Kasım ne oldu, ne olur?

ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Peki, FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta? FED Faiz kararı Ekim-Kasım ne oldu, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası faiz toplantısı, güncel takvime göre 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Fed faiz kararı 1 Kasım tarihinde saat 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararının FED Başkanı Powell tarafından açıklanması bekleniyor.

FED EKİM-KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler, finansal piyasalarda önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası ( Fed ), geçtiğimiz hafta politika faizini sabit bırakma kararı almış olsa da, gelecekte faiz artışlarının gündemde olabileceği sinyalini verdi. Fed'in yıl sonuna dair politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak açıklaması, piyasalarda yıl sonuna kadar iki faiz artışı olasılığını değerlendirmeye alınmasına yol açtı. Bu durum, varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaların yaşanmasına neden oluyor.

Fed'in faiz politikalarına dair belirsizlik, yatırımcıları ve piyasaları etkileyen önemli bir faktördür. Faiz artışlarının gelip gelmeyeceği, ne zaman ve ne ölçüde olacağına dair belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini ve portföy stratejilerini etkileyebilir. Ayrıca, faiz oranlarındaki değişimler, özellikle döviz kurları ve emtia fiyatları gibi diğer finansal varlıkları da etkileyebilir. Fed faiz kararı 1 Kasım tarihinde saat 21.00'de açıklanacak. FED faiz kararının FED Başkanı Powell tarafından açıklanması bekleniyor.