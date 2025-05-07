FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Mayıs ayı fed faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların merakla beklediği Mayıs 2025 FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) alacağı karar, hem doların seyrini hem de gelişmekte olan ülkelerin para politikalarını doğrudan etkileyebilir. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı fed faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de (TSİ) faiz kararını açıklayacak. Bu karar, 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak.

MAYIS AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, gözler ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklı riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda olumlu bir hava estiriyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşayabileceğini ve riskli varlıklara alımlar getirebileceğini söyledi.

Küresel ölçekte süregelen belirsizlik algısı nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, bu ortamda bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.