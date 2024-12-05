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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman?
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Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan Federal Reserve (FED)'in faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Özellikle finans ve ekonomi dünyasının yakından takip ettiği bu karar, piyasaların seyrini belirleyecek önemli bir etken.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayı toplantısında faiz oranlarına ilişkin önemli bir karar alacak. Bu karar, yalnızca ABD ekonomisi için değil, küresel piyasalarda da dalgalanmalara yol açabilecek önemde. Bu karar, sadece dolar ve altın piyasalarını değil, aynı zamanda Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik dengelerini de etkileyecek. Peki, FED bu toplantıda faizleri sabit tutarak piyasaları rahatlatacak mı, yoksa yeni bir artış kararıyla piyasalarda dalgalanmalara mı neden olacak? Peki, FED'in Kasım ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve piyasalar nasıl etkilenecek? İşte detaylar!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman?

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı 7 Kasım 2024 belli oldu. ABD Merkez Bankası Fed, faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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