Fatih Terim'in maç öncesi ve sonrası kameralar karşısında söyledikleriyle ilgili olarak, hangi sözünün kaydedilmediği sorusu, arama motorlarında yoğun ilgi gördü. Peki, Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş sözü nedir?

A) Taktik maktik yok bam bam bam



B) Kimse harakari yapacak kadar japon değil

C: Everything is something happened



Cevap: C