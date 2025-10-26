Haberler

Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş sözü nedir?

Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş sözü nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü futbol teknik direktörü Fatih Terim'in kameralar tarafından kaydedilmiş bir sözü gündem oldu. Terim'in bu sözü, futbol camiasında ve taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Sözün içeriği ve bağlamı hakkında henüz net bilgiler paylaşılmamış olup, konuyla ilgili detaylar merakla bekleniyor. Kim Milyoner Olmak İster Programında 200 bin liralık soru!

Fatih Terim'in maç öncesi ve sonrası kameralar karşısında söyledikleriyle ilgili olarak, hangi sözünün kaydedilmediği sorusu, arama motorlarında yoğun ilgi gördü. Peki, Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş sözü nedir?

A) Taktik maktik yok bam bam bam

B) Kimse harakari yapacak kadar japon değil

C: Everything is something happened

Cevap: C

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.