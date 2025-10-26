Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş sözü nedir?
Ünlü futbol teknik direktörü Fatih Terim'in kameralar tarafından kaydedilmiş bir sözü gündem oldu. Terim'in bu sözü, futbol camiasında ve taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Sözün içeriği ve bağlamı hakkında henüz net bilgiler paylaşılmamış olup, konuyla ilgili detaylar merakla bekleniyor. Kim Milyoner Olmak İster Programında 200 bin liralık soru!
Fatih Terim'in maç öncesi ve sonrası kameralar karşısında söyledikleriyle ilgili olarak, hangi sözünün kaydedilmediği sorusu, arama motorlarında yoğun ilgi gördü. Peki, Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş sözü nedir?
A) Taktik maktik yok bam bam bam
B) Kimse harakari yapacak kadar japon değil
C: Everything is something happened
Cevap: C