Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burs İmkanları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, YKS Kılavuzu'nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını,

%75 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,

%50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını,

%25 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın normal öğrenim süresince devam eder.

Normal Öğrenim Süresi: Ön lisans programları için 2 yıl, Lisans programları için 4 yıldır.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.

YKS Derece Bursları

YKS Derece Bursu, YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.

Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50'nin altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az % 50'sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.

YKS Derece Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili dönem içerisinde en az 28 AKTS kredilik ders alma şartı aranır.

Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.

Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda YKS Derece Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde bursu devam eder.

Akademik Başarı Bursu

Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.

Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.

Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın YNO'sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.

Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

Hafızlık Bursu

Hafızlık Bursu Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi'ne kayıtlı öğrencilere verilen bursları kapsar.

İslami İlimler Fakültesinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca (DİB) verilen hafızlık belgesine sahip öğrencilerine normal öğrenim süresi içinde öğrenim ücreti üzerinden %100 hafızlık bursu indirimi uygulanır.

Hafızlık bursuyla ilgili bu maddede öngörülen imtihan Fakülte Dekanı tarafından teşkil edilen Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

a) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrencinin kayıt sırasında hafızlık belgesini ibraz etmesi ve belgenin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde DİB tarafından hafızlık tespit imtihanı yapılmamışsa en son yapılan imtihanda alınmış olması,

b) Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili akademik yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinde yapılacak imtihanda başarılı olunması,

c) Hafızlık belgesinin öğrenime devam ederken alınmış olması halinde bu belgenin takip eden akademik yıl için kayıt yenileme tarihine kadar Fakülte Dekanlığına ibraz edilmesi,

ç) Hafızlık bursundan yararlanılan yarıyıllarda en az 28 AKTS kredilik ders alınması,

d) Sonraki yıllarda kayıt yenileme tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenen tarihte Hafızlık Değerlendirme Komisyonunun yapacağı imtihanda başarılı olunması şarttır.

Spor Bursu

Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere %100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.

Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Aile İndirimi Bursu

Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kaydolan anne, baba, çocuk, eş ve kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde aynı anda kayıtlı olduğu süre boyunca %10 ücret indirimi uygulanır.

Şehit Yakınları İle Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında indirim bursu uygulanır.

Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu

Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile üniversitemizin lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim bursu uygulanır.

Üniversitemiz programlarından mezun olup, lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere bu yönergenin 19. maddesinin hükümleri uygulanır.

Mezunlar Bursu normal öğrenim süresince verilir.

Bilim Tarıhi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)

Üniversitemizin Bilim Tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir. (Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir.)

YKS sonuçlarına göre Bilim Tarihi bölümüne;

En yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 TL

En alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 TL

Bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere 750 TL,4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs ödemesi yapılır.

*ÖSYM'nin belirlediği tam puan üzerinden 350 puanın altında puan alarak yerleşen lisans öğrencileri eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz. 24 yaşından gün almış lisans öğrencileri, eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

Burslu öğrencilerin bursluluk süresi lisans için 4 eğitim-öğretim yılı (8 yarıyıl), hazırlık okumayı seçen öğrenciler için 5 eğitim-öğretim yılıdır (10 yarıyıl).

Çift Anadal ve Yandal Bursu

Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yan dal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yan dal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.

ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.

Yan dal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yan dal öğrenim ücreti alınır.

Yatay Geçiş Bursu

Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.

Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir, Tercih Bursu ve YKS Derece Bursundan yararlanamaz.