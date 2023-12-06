Fatih Kol, Panama'ya fahri konsolos olarak atandı

İş insanı Fatih Kol, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararıyla Panama'ya fahri konsolos olarak atandı. Kol, Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Daire Başkanı Diomedes Carles'e güven mektubunu sundu. Bosna Hersek ile Panama arasında ekonomi, turizm, kültür ve spor alanlarında köprü görevi göreceği belirtildi.

İş insanı Fatih Kol, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararıyla, Panama'ya fahri konsolos olarak atandı.

İş insanı Fatih Kol, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararı ile Panama'ya fahri konsolos olarak atandı. Kol, Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Daire Başkanı Diomedes Carles'e güven mektubunu sundu.

Bakır, mermer, kömür, demir-çelik, savunma sanayi, otomotiv endüstrisi ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Fatih Kol'un; Bosna Hersek ile Panama arasında ekonomi, turizm, kültür ve spor alanlarında köprü görevi göreceği belirtildi.