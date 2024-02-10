10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fatih Karagümrük - Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı nereden izlenir?

FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.